Brescia, contabile dei Comuni in Valsaviore condannato per aver rubato 15mila euro pubblici

BRESCIA – Era accusato di aver rubato soldi pubblici. Ieri è stato condannato a due anni Fabrizio Andrea Orizio, ex segretario e responsabile del servizio finanziario dell’Unione dei Comuni della Valsaviore. Referente contabile anche dell’Amministrazione di Sellero, il 69enne rispondeva di peculato e truffa.

Stando alla Procura, approfittando dei poteri di spesa e disponendo dei soldi della comunità se ne sarebbe più volte appropriato. La Procura, che aveva chiesto una condanna di sei mesi in più, contestava all’imputato di avere incamerato illecitamente circa 15mila euro tra il 2014 e il 2018.

Nel 2017 Orizio si sarebbe autoliquidato 3mila euro per viaggi considerati dagli inquirenti non documentati a sufficienza. E ancora, si sarebbe bonificato 423 euro per presunti incontri per la definizione di un atto di servizio, 38.402 euro di spese di registrazione del contratto Casa Housing Sociale Sellero da lui anticipate come segretario. Solo 36mila euro di uscite sono state considerate giustificate: la cifra mancante a sentire Orizio corrisponde a diritti di segreteria a lui spettanti, ma la Procura non è d’accordo. In un altro caso, nelle more di un contratto di compravendita avrebbe gonfiato le spese dell’imposta di registro.

Altre tre volte si sarebbe liquidato 1.130 euro per spese di contratti, maggiorando i diritti di segreteria spettanti fino a incamerare 5mila euro. Avrebbe truffato i responsabili finanziari dei Comuni di Saviore, Malegno e Cedegolo inviando prospetti di spese fallaci per 8.930 euro. Avrebbe infine avuto dal successore all’Unione dei Comuni 2mila euro per viaggi fittizi.