Brescia beffata dal Derthona . Il primato solitario dura solo 7 giorni

Cade in overtime al cospetto di Derthona la Pallacanestro Brescia. La vetta solitaria dura solo una settimana per gli uomini di Peppe Poeta, raggiunti prontamente da Trento, vincente con Treviso nell’anticipo del sabato. Ed è beffa amara al PalaLeonessa, visto che Gorham impatta da 3 a quattro secondi dalla fine dei regolamentari un match sempre condotto dai lombardi, a +14 a metà del secondo quarto. Decisivo anche il rimbalzo offensivo di Candi, in overtime Brescia si ferma subito dopo una tripla in avvio di Ivanovic. Poi il parziale dei piemontesi, che producono 18 punti in soli cinque minuti di gioco. Inevitabile calo alla distanza per una squadra che rispetto alle attese recupera sia Ndour che Burnell, ma ottiene poco dalla seconde linee, con lo stesso Bilan (foto) meno performante del solito contro i vari BIligha e Kamagate. 24 punti per un ispirato Ivanovic, 14 per Della Valle con nove su nove dalla lunetta, Derthona vola con i 24 dell’ex Olimpia Milano Tommaso Baldasso, al massimo in carriera in LBA. Brescia torna in campo sabato prossimo a Varese per il derby con i biancorossi. PALLACANESTRO BRESCIA-DERTHONA 98-106 dts (23-19, 29-24, 18-17, 18-28, 10-18). Alessandro Luigi Maggi