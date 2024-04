Brescia al test Venezia . Cremona con la Virtus. Varese incrocia Gentile

Brescia si gioca una fetta di primato alle 19 con la Reyer Venezia. L’impegno casalingo con i lagunari rappresenta una tappa cruciale nel percorso della squadra. "Saremo chiamati a giocare una partita attenta dal punto di vista difensivo perchè hanno il giocatore più spettacolare e forse uno dei più efficaci, ovvero Tucker", la lettura di coach Alessandro Magro.

Sfida proibitiva o quasi per la Vanoli Cremona sul campo della Virtus Bologna alle ore 18.15. "Mi aspetto da parte nostra una partita sbarazzina, in cui tireremo fuori il nostro meglio per mettere in difficoltà gli avversari", spiega Demis Cavina. Delicatissima la sfida delle 20 che vedrà la Pallacanestro Varese di scena a Scafati. I campani sono ormai fuori dalla corsa playoff, in campo ci sarà l’ex Alessandro Gentile, ma i biancorossi hanno bisogno dei due punti per chiudere il discorso salvezza e salire il più possibile in classifica anche per la wild card di Fiba Europe Cup. A.L.M.