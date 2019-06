Breno, 22 giugno 2019 - Ha trasformato la casa dei suoi genitori in un supermarket dello spaccio, dove i clienti potevano trovare funghetti allucinogeni, N,N-dimetiltriptammina , meglio nota come DMT, ecstasy e cannabis. A finire nei guai è stato un ragazzo di 21 anni che vive a Esine con la famiglia e che è stato controllato mentre era in macchina con due amici a Berzo Inferiore. Durante il controllo dei documenti, i militari si sono insospettiti per l’odore acre che fuoriusciva dall’abitacolo e per questo motivo hanno perquisito i tre ragazzi. Il conducente è stato trovato in possesso di un paio di grammi di marijuana.

A quel punto i Carabinieri hanno esteso l’attività di ricerca alle abitazioni di residenza dei fermati. A casa del 21enne sono stati recuperati altri 25 grammi di erba, 10 grammi di ecstasy, 40 grammi di funghi allucinogeni e tre dosi di cristalli di DMT : una triptammina psichedelica endogena presente in molte piante , tra cui alcune varietà di mimosa, acacia, Anadenanthera, Virola, Desmodium, graminacee del genere Phalaris e molte altre piante e funghi, la cui commercializzazione non è vietata. E’ invece illegale il possesso della molecola ricavata dalla lavorazione della pianta, il cui uso si sta diffondendo negli ultimi anni soprattutto tra i più giovani. Tale sostanza viene fumata mischiando i cristalli al tabacco. Gli effetti sono, come nel caso dei funghetti, fortemente allucinogeni. Per il 21enne sono scattate le manette.