Bovegno, 73enne cade sull’argine di un torrente picchiando la testa e muore

Bovegno (Brescia) - Tragica fine per un 73enne di Bovegno, deceduto nella serata di martedì, 30 maggio dopo essere caduto lungo l'argine di un torrente in località Graticelle, all'interno di un terreno di sua proprietà. L'incidente si è verificato intorno alle 20. Stando a una prima, sommaria ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia, intervenuti sul posto, l'anziano stava tagliando la legna appunti vicino al torrente Zerlo quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato a terra, battendo la testa sulle rocce. A trovarlo esanime sono stati i familiari, che non vedendolo rientrare a casa per l'ora di cena sono usciti a cercarlo e l' hanno scoperto privo di vita.