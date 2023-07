Bione, anziano di 88 anni sbanda ed esce di strada: portato in ospedale in elisoccorso

Un anziano di 88 anni è finito fuori strada con l’automobile a Bione, un comune della Valle Sabbia in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto domenica intorno alle 15 in una zona impervia ed è stato portato in elisoccorso in ospedale. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Non è chiaro come l’uomo sia auto sia finita fuori strada, ma per recuperarlo e portarlo all’ospedale si è reso necessario l’intervento dei tecnici del soccorso alpino della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana, e l'elisoccorso di Bergamo dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, i Vigili del fuoco e l'ambulanza di Pronto emergenza di Odolo.