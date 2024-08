Banconote svolazzano sulla via. Recuperati quasi 2mila euro grazie a quattro cittadini onesti

Agli agenti della Polizia provinciale è sembrata quasi una scena da film, ai passanti forse uno scherzo. Sta di fatto che, ieri mattina, in via Corsica all’altezza del civico 299, c’erano banconote sparse per terra e sul marciapiede. E non poche: quelle recuperate da quattro cittadini dal forte senso civico ammontano a ben 1.840 euro, ma la cifra iniziale doveva esser più alta perché altri passanti non hanno avuto lo stesso “spirito di servizio“ di consegnarle alla pattuglia della Polizia provinciale che stava transitando proprio da lì. "Mentre percorrevamo in auto via Corsica - spiega il vicecommissario della Polizia provinciale Massimo Roccia – un uomo ci ha fatto segno di accostare, con le mani piene di soldi. Poco dopo si è avvicinato un altro, anche lui con tante banconote in mano. Quindi è stata la volta di una signora che ha raccolto le banconote da terra e dal marciapiede". Da ultimo, un giovane che aveva accompagnato altrove la fidanzata, è tornato indietro per portare alla Polizia provinciale poco meno di 100 euro. Dagli accertamenti, non è emerso che ci siano stati furti o rapine in zona. Qualcuno potrebbe aver smarrito le banconote mentre andava in bici, o forse si tratta di proventi illeciti nascosti in qualche nascondiglio e finite, chissà come, alla mercé di tutti. Fatto sta che il proprietario ha un anno di tempo, ora, per reclamare le banconote smarrite, accantonate in un conto corrente di deposito della Polizia provinciale.

Se nessuno dovesse farlo, i 1.840 andranno a chi li ha trovati, ovvero ai quattro cittadini (E.G. nata a Brescia nel 1978, S.B. nato a Brescia nel 1974, A.F. nato ad Azzano Mella nel 1959 e F.S. nato a Brescia nel 1992) che hanno consegnato le 32 banconote da 50 euro e 12 banconote da 20 euro al vicecommissario Roccia e all’agente Gaetano Salerno. F.P.