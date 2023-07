Incidente a Bagolino, moto si schianta contro un muro: feriti un 15enne e un 16enne, uno è grave

Bagolino (Brescia), 29 luglio 2023 – Incidente, venerdì sera, poco prima della mezzanotte, a Bagolino in provincia di Brescia. Una moto con in sella due ragazzini di 15 e 16 anni è finita fuori strada. I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni.

Stando alle prime informazioni, la moto sulla quale i due giovanissimi viaggiavano è finita fuori strada ed è poi andata a schiantarsi contro un muro che costeggia via del Cerreto.

Sbalzati sull'asfalto, i due sono stati soccorsi dal personale del 118 arrivato con ambulanza ed elicottero. Il più grave sembra essere l’adolescente alla guida: è stato stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. L’altro è stato trasferito, a bordo di un'autolettiga, alla clinica Poliambulanza (il ricovero è avvenuto in codice giallo).

Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri di Salò, che si sono occupati dei rilievi del caso. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Ma anche sei i due giovanissimi avessero la patente necessaria per guidare la due ruote e se indossassero il casco.