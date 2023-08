Bagnolo, spunta un nuovo caso di sospetta Dengue: scatta la profilassi generale

Bagnolo Mella (brescia) - Dengue, un caso sospetto nelle scorse ore ha fatto scattare la profiilassi anche a Bagnolo Mella, nella Bassa. A contrarre il virus tropicale sarebbe stata una donna di ritorno da un viaggio all’estero. La donna ha manifestato i classici sintomi dell'infezione, ovvero febbre alta, dolori articolari e vomito, e per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale (la signora sta già meglio).

L'amministrazione comunale ha tempestivamente raccolto la segnalazione di Ats attivando interventi larvicidi e adulticidi nel circondario dell’abitazione dell'interessata, in un raggio di circa duecento metri (in doppio di quanto prescritto dalle norme sanitarie). Nei giorni scorsi si era registrato un contagio anche a Manerba del Garda (anche in quel caso una signora reduce dalle vacanze all'estero) e poi a Padeghe (un turista straniero che soggiornava sul Garda).

Episodi disgiunti che al momento non destano preoccupazione tra le autorità, che pure chiedono a cittadini e imprese di adottare le precauzioni necessarie per evitare il prliferare delle zanzare, vettore del virus.