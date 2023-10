Brescia, lascia la toga per la tonaca: l’avvocato Nember diventa sacerdote

Non è mai troppo tardi per reinventarsi. Come non è mai troppo tardi per trovare la fede. Due convinzioni che non devono essere sfuggite ad Alessandro Nember, avvocato bresciano che proprio oggi ha lasciato la toga per indossare la tonaca. Da avvocato a sacerdote. È questo il percorso che oggi si è consumato facendolo diventare ufficialmente don Alessandro Nember, ordinato sacerdote oggi a Brescia.

Originario di Paderno Franciacorta, 43 anni, si era laureato in Giurisprudenza ed ha superato l'esame per diventare avvocato, professione che ha praticato per qualche anno. «Il percorso di studi e l'esperienza professionale come avvocato mi hanno permesso di maturare una prospettiva importante attraverso cui guardare all'uomo, una via di dialogo con la modernità da non sottovalutare», ha raccontato.

«Quella del sacerdote, oggi, in un tempo in cui quella della religione sembra un'esperienza sempre più estranea alla vita di un numero sempre maggiore di persone, è ancora una missione e ha più il sapore della sfida», il pensiero del neo sacerdote.