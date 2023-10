"Avanti senza un freno. Spesso l’alternativa c’è"

Non siamo ai numeri dell’emergenza sfratti del 2023, quando si arrivò ad avere in Italia oltre 70mila procedure per effetto della grande crisi, ma nonostante questo la questione abitativa oggi è altrettanto complicata, soprattutto per l’assenza di appartamenti sul mercato che favoriscano il passaggio da casa a casa. Lo rileva Umberto Gobbi, portavoce dell’associazione “Diritti per tutti“, realtà del mondo antagonista che da anni si occupa di sfratti ed emergenza casa a Brescia.

"La fotografia del 2022 – spiega – ci dimostra quanto avevamo annunciato, ovvero che l’abolizione del tavolo sfratti, che a Brescia operava all’interno della Prefettura, avrebbe prodotto più esecuzioni, anche in situazioni meritevoli dal punto di vista sociale, dove ci sarebbero state possibilità di accordi e interventi a livello istituzionale. La virtuosità di Brescia non c’è più, si va avanti come schiacciasassi". Settimanalmente gli attivisti sono impegnati in diversi picchetti, per arrivare ad una trattativa con i proprietari di casa. "Tante situazioni si sono aperte nel 2020, dopo Covid – spiega Gobbi – oggi quegli stessi inquilini potrebbero pagare un affitto, ma i proprietari non ne vogliono sapere, a volte perché i rapporti si sono logorati, ma spesso perché preferiscono passare ad altri tipi di affitto. Il punto è che sul mercato privato mancano case in locazione, ma è altrettanto difficile l’accesso alle case popolari". Questo ha portato, per esempio, all’auto-assegnazione dei 15 appartamenti sfitti delle case del sole, di via Milano, oggetto di un’assemblea partecipata proprio martedì sera. "Quello che rileviamo è che allo sportello del lunedì (destinato ai problemi abitativi, ndr) è che abbiamo un numero di sfratti pari a quelli per finita locazione in cui il proprietario non vuole proseguire con l’affitto, anche a fronte di pagamenti regolari, perché sono interessati ad altro tipo di destinazione".

F.P.