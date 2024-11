Brescia, terrore sull’autobus 15: “Ho un coltello, c’è sangue per tutti”

BRESCIA – Minuti da incubo quelli passati da un’autista e dai passeggeri della linea 15, direzione Mompiano, a Brescia. Sabato pomeriggio, un uomo ha minacciato prima un gruppo di ragazzi, poi l’autista, sostenendo di avere un coltello e che sarebbe stato “sangue per tutti”. A raccontarlo è l’autista, una delle lavoratrici di Brescia Trasporti.

“Era sabato pomeriggio, ero appena ripartita dopo la fermata in via Dalmazia. Ho sentito dei ragazzi che, dal retro del bus, correvano verso il mio posto di guida, dicendo che in fondo c’era qualcuno che litigava. Allora ho visto questo uomo che continuava a gridare ai ragazzi che aveva un coltello, che ci sarebbe stato sangue per tutti”.

Con grande prontezza di spirito, la donna ha chiesto all’uomo di scendere, ricevendo però un netto no. “Allora mi sono rimessa al posto di guida e ho chiamato le forze dell’ordine. Ho fermato il mezzo, ma lui gridava che se non fossi partita subito sarebbe venuto lì col coltello. Io ero dietro il plexiglas, ma tutti i passeggeri hanno avuto paura, hanno cercato di allontanarsi”.

Guidata dalle forze dell’ordine, l’autista ha rimesso in moto il mezzo, procedendo a rilento, in modo che le pattuglie potessero raggiungerla rapidamente. In effetti le auto della polizia sono arrivate a sirene spiegate alla fermata di Don Bosco.

“L’uomo non voleva scendere, alla fine lo hanno costretto. Ho visto che gli hanno tolto tutto, anche le cuffie. Non abbiamo visto il coltello, ma la minaccia è stata sufficiente a spaventare tutti quanti. Per quanto mi riguarda è la prima volta che sento un episodio del genere, un fatto molto grave”.

Come da prassi, l’azienda è stata informata, mentre a breve sporgerà denuncia in Questura. “Sono stati attimi di grande paura – racconta –. Al momento cercavo di mantenere la calma, ma ad esempio non riuscivo a ricordare i nomi delle vie. Di minacce col coltello non ne avevo mai sentite”.

Alla donna è andata la solidarietà dei colleghi. “Come Usb Trasporti – spiega Gabriele Sorio, referente per Brescia – forniamo supporto sindacale e faremo il possibile per tutelare la lavoratrice e i lavoratori di Brescia Trasporti, spingendo l’azienda per investire di più in sicurezza. Ringraziamo le forze dell’ordine che celermente si adoperano a tutela degli autisti”.