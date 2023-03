Lago d’Iseo, auto incastrata nel passaggio a livello viene travolta dal treno

C’è mancato davvero un soffio perché l’incidente non si trasformasse in una tragedia. Giovedì nel comune bresciano di Sala Marasino, sul Lago d’Iseo, un’automobile è stata travolta da un treno dopo essere rimasta incastrata in uno dei passaggi a livello della cittadina.

Nella scena – ripresa con un telefonino – l’anziano proprietario dell’auto e altre due persone provano ad alzare la sbarra ma è troppo pesante, un convoglio si avvicina: l’uomo va sui binari, prova a farsi vedere dalla locomotiva, ma inutilmente. Poi lo schianto: il treno travolge l’automobile, l’anziano si sposta all’ultimo momento. È salvo.

Il video dell’incidente è stato registrato da un palazzo di fronte e poi pubblicato sui social media. L’auto, una Fiat Punto, è stata colpita da un regionale Trenord che passava sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo: il traffico sulla linea è stato sospeso per oltre un’ora.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida della Punto avrebbe provato ad attraversare il passaggio a livello mentre i segnali stavano già intimando la chiusura della sbarra. A metà strada questa si è abbassata bloccando l’automobile.

Sui social media alcuni utenti se la prendono con la logistica del passaggio: “Abito in quel paese – scrive un ragazzo - e fidatevi la colpa del guidatore è parziale, non è la prima volta che succede ma il problema serio è la quasi nulla visibilità del semaforo unito al fatto che non suoni la campana”. Anche nel video si sente una voce femminile dire che è “già la seconda volta in un anno e mezzo” che succede.