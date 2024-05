Archeologia. Un camp per i ragazzi

GAVARDO (Brescia)

Piccoli archeologi crescono: torna l’appuntamento con “Archeo Experience – Una settimana da archeologo”. Si tratta del camp estivo riservato ai bambini e ai ragazzi e promosso dai Servizi Educativi del Mavs – Museo archeologico della Val Sabbia di Gavardo, in collaborazione con la cooperativa didattica La Melagrana. La proposta didattica è variegata e rispecchia le diverse attività in cui il Mavs è coinvolto, con percorsi storici tematici, laboratori esperienziali, escursioni, giochi, il tutto concepito per conoscere al meglio ed in modo divertente e coinvolgente il mestiere dell’archeologo. Dal 19 al 23 agosto (orario 8,30-17) i bambini dai 6 ai 12 anni svolgeranno attività presso la sede museale di Gavardo, ma anche nell’area archeologica preistorica del Lucone di Polpenazze.

Il sito palafitticolo è uno dei più importanti per lo studio della Preistoria nell’Italia settentrionale. Situato in una conca del bacino del lago di Garda, ormai prosciugato, ospitava un lago sulle cui rive vi furono insediamenti dall’Età del Bronzo. Le ricerche attuali si concentrano sul Lucone D, un sito piccolo ma ricchissimo di reperti, protetti perché carbonizzati da un incendio che divampò nel villaggio. Il fuoco ha garantito la sopravvivenza di semi, tessuti, frammenti di intonaco e pavimento. Di recente scoperta anche il cranio di un bambino di 3-4 anni, forse posto sul fondale del lago come rito di fondazione di un nuovo villaggio (a sostituzione di quello bruciato). Inoltre, l’escursione settimanale porterà i piccoli alla grotta del Buco del Frate, a Prevalle, dove è stato avviato un progetto di tutela dei pipistrelli. Per partecipare al camp, con un costo di 155,00 € a partecipante, comprensivo anche della quota assicurativa, è necessario prenotare tramite il link del modulo di iscrizione sul sito web del Mavs entro e non oltre il 20 luglio 2024.

F.P.