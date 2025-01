Alla scoperta dei cavalieri in un angolo del Broletto

Cavalieri celati in un angolo del Broletto: oggi la visita guidata per scoprirli. Nell’ambito del palinsesto delle festività del Comune, oggi alle 10,30 viene proposta la visita guidata per scoprire le storie dei cavalieri ghibellini cacciati dalla città, legati al collo con una catena, dipinti in un angolo inaccessibile di palazzo Broletto (prenotazioni a infobrescia@bresciamobilita.it o 3426058111). Due, invece, gli appuntamenti nelle biblioteche cittadine. Alle 10.30, nella Biblioteca di Casazza, sarà proposto “Il nome delle cose perdute“, storie misteriose su luoghi che conservano racconti smarriti (età 7-10 anni). Alle 15, nella Biblioteca del Villaggio Sereno, sarà proposto “Parole di pace - Natale di luce“, il reading per adulti con voci e chitarra dedicato al tema della pace e al significato del Natale. Domani ancora visite guidate con “Una favola di città“, immersi nei suggestivi scorci di Brescia (dai 6 ai 9 anni, necessaria una coperta). Alle 16.30, nella Biblioteca del Museo di Scienze Naturali, sarà proposto Lo Sbranfalo e altre storie, letture teatralizzate per esplorare storie di oggetti smarriti e misteriosi (età 3-6 anni). Infine, domenica alle 10.30, Indovini…amo Brescia kids, visita guidata pensata per piccoli esploratori, con enigmi e indovinelli.

La magia del Natale continuerà a illuminare le vie del centro e la facciata del Teatro Grande con il progetto di lighting design dinamico a cura di Fondazione Banco dell’Energia in collaborazione con A2A e Teatro Grande. Lungo corso Zanardelli, bevande calde natalizie del Gruppo Alpini di Fiumicello.

Federica Pacella