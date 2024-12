Al dormitorio San Vincenzo una mostra per i 125 anni

Centocinquanta persone al giorno tra uomini e donne, intere famiglie con bimbi e persone sole ogni notte trovano rifugio al Dormitorio San Vincenzo, che domenica festeggia i 125 anni dalla fondazione. Dopo la Santa Messa alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria della Carità in via Musei, avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica “Guardateci negli Occhi“, alle 18 nell’atelier Filò in via Gabriele Rosa 2. A seguire dalle 18.30 un aperitivo realizzato dalla cooperativa Anemone.

"Il progetto fotografico da cui è nata la mostra si è sviluppato attraverso incontri individuali tra Carlo Bianchetti e alcuni ospiti dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo – spiegano gli organizzatori –. Durante questi incontri gli ospiti e il fotografo hanno avuto occasione di condividere storie, pensieri e progetti di vita che, anche grazie all’associazione, possono oggi essere realizzati. Bianchetti ha attraversato tutti i servizi gestiti dall’Associazione, dal Dormitorio in Contrada Sant’Urbano, alle Case San Vincenzo in via Carducci, agli appartamenti di housing sociale sparsi per la città".

A partire dal 20 gennaio la mostra si sposterà alle Case San Vincenzo e sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.30.

Mi.Pr.