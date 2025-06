Brescia, prende la moglie a bastonate davanti ai figli e poi viola il divieto di avvicinamento: arrestato (di nuovo)

Brescia, 12 giugno 2025 – Non ha rispettato l’ammonimento del Questore di Brescia e, mentre era in attesa del braccialetto elettronico, con estremo spregio per la legge e per le persone, è andato comunque sotto la casa dove fino a qualche giorno fa viveva con la moglie.

L’uomo, nei giorni scorsi, dopo aver avere abbattuto la porta del bagno di casa, dove la moglie si era rifugiata, l’ha presa a bastonate di fronte ai figli di 12 e 15 anni. A salvare la donna è stato il coraggio della figlia minore, che ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 e ha chiesto aiuto raccontando quanto stava accadendo a casa. Gli agenti della Questura, immediatamente intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo, un indiano, ubriaco e ancora in atteggiamento violento verso la consorte.

La donna, terrorizzata e con una vistosa ferita in testa, è stata condotta in Poliambulanza per le cure necessarie - i figli sono stati affidati a un parente - mentre l’aggressore è stato arrestato e nei suoi confronti è stata emessa la misura dell’ammonimento.

Il 46enne, con precedenti per violazione delle norme sull’immigrazione, non ha però rispettato i termini previsti dal provvedimento emesso dal Questore di Brescia Paolo Sartori, che gli impone di stare ad almeno 500 metri dalla moglie e dai due figlioletti. E, in modo del tutto pregiudicato, ha cercato una sorta di contatto con la famiglia, non rispettando il divieto di avvicinamento e la misura di prevenzione personale.

La violazione è stata accertata dagli Agenti a seguito di una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa della Questura di Brescia: un cittadino aveva riferito di aver udito un diverbio acceso davanti ad un’abitazione in città. Arrivati sul posto due equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, gli agenti hanno constatato che si trattava dell’individuo già noto. L’uomo è stato arrestato.