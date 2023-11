Adro, hashish e marijuana nascoste in camera da letto: arrestato un 20enne

Adro (Brescia), 5 novembre 2023 – Tre panetti di hashish, della marijuana suddivisa in dosi e ingenti somme di denaro, frutto dell'attività illecita. E’ quanto è stato trovato nella camera da letto di un 20enne di Adro. Per questo, il giovane è stato arrestato carabinieri di Marone.

L’arresto eseguito dai carabinieri si sviluppa in un più ampio contesto di controllo del territorio e prevenzione dell’attività di spaccio che trova origine in due precedenti interventi eseguiti nel corso della stagione estiva quando, ad Iseo, è finito nei guai un 33enne che nella propria abitazione nascondeva più di mezzo chilo di marijuana, e a Corte Franca, quando i militari hanno fermato un 19enne che deteneva in casa più di un chilogrammo di marijuana.