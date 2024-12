Adottare alberi per aiutare poveri e clima, tutto in un progetto

Un albero, un alveare o della lavanda da adottare per realizzare un bosco. L’iniziativa arriva da S.Felice del Benaco, dove il santuario della Madonna del Carmine ha espresso la volontà di destinare un proprio appezzamento di terreno, attualmente incolto, per la piantumazione di alberi. Un gesto semplice, ma carico di significato a fronte del cambiamento climatico. "Non si tratta solo di piantare alberi – spiega padre Simone Gamberoni, rettore del santuario -. Il progetto prevede anche la semina di piante di lavanda e la creazione di alveari per ospitare api, anch’esse in grave pericolo, e contribuire così alla salvaguardia di un ecosistema fondamentale. Inoltre, tutto quello che sarà prodotto dal terreno sarà interamente donato ai poveri della Valtenesi". Il progetto richiede denaro e per questo il santuario propone la possibilità di adottare un albero, un alveare o lavanda. Il mantenimento sarà a cura dei frati e altri volontari. (Iban Associazione Monte Carmelo IT94L0807855430000033033872; la causale “adesione progetto Adotta un albero“).