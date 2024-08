Addio ad Albino Tommaselli: "Il gentiluomo del volontariato"

ll mondo del volontariato bresciano e quello della cinofilia italiana da soccorso piangono Albino Tommaselli, decano della ricerca dei dispersi: in forza al gruppo di Protezione Civile di Verolanuova. Tommaselli è morto ieri nel primo pomeriggio dopo una lunga malattia, circondato dall’amore della moglie Rosa, del figlio Matteo e della nuora Laura con il nipotino Jacopo. "Albino era il gentiluomo del volontariato, un uomo di grande esperienza e di cuore immenso – spiega Davide Salvi del Centro Coordinamento del Volontariato di Brescia e coordinatore della Squadra Cinofila di Ospitaletto, dove Tommaselli era di casa – Ci è sempre stato vicino nei momenti belli e in quelli difficili, pronto a fare da cuscinetto per arginare le situazioni più difficoltose". Conosciuto in tutta Italia, Albino Tommaselli è stato all’Aquila e ha operato in tante emergenze, nazionali e locali, sempre con estrema professionalità. M.P.