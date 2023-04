Per dispetto alla moglie abbandona i quattro figli piccoli per strada di notte: denunciato

Abbandonati sul marciapiede al freddo, di notte, dal proprio padre. È successo domenica sera a quattro bambini piccoli, tutti di età inferiore ai tre anni, lasciati in altrettanti seggiolini sul bordo di una strada del quartiere Urago Mella, a Brescia. L’uomo, per fare un dispetto alla moglie con la quale è in lite da diverso tempo, ha lasciato i quattro figli sotto la vecchia casa dei suoceri e poi se n’è andato. Peccato che la casa non fosse abitata da tempo.

La situazione non è svoltata in tragedia solo perché alcuni residenti hanno notatori i quattro seggiolini per auto sul marciapiede e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto, i militari hanno trovato i piccoli – due dei quali ancora in fasce – infreddoliti e molto impauriti. Una volta accertato l’accaduto, hanno avvolto i bambini nelle coperte e hanno chiamato i soccorsi. La Procura ha affidato i bambini alla madre, mentre il padre è stato denunciato per abbandono di minori.

I fatti dall’inizio

Gli accertamenti successivi hanno chiarito che i quattro fratellini sono tutti figli di una coppia italiana residente in Germania. Il padre, dovendo fare rientro in Italia per assistere il padre malato, li aveva tenuti in custodia per qualche tempo.

Tuttavia, erano mersi disaccordi con la moglie sulla gestione della prole e lui ha deciso di abbandonandoli nel cuore della notte davanti alla vecchia residenza dei suoceri. Subito dopo l'abbandono dei minori è stato il padre dell'uomo a avvisare la nuora e madre dei bimbi con una telefonata.

La mamma, corsa immediatamente all’abitazione, ha incontrato i carabinieri e i sanitari del 118 che nel frattempo avevano prestato le prime cure ai suoi bambini. I fratellini, nonostante l'esposizione al freddo non ha avuto per fortuna conseguenze. Sono stati affidati alla madre su disposizione della Procura per i Minorenni mentre il padre è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minori.