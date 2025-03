A tredici anni aveva il cuore compromesso

Il corpo di Lorenzo Bertocchi tornerà a Rezzato lunedì pomeriggio. Il funerale dello studente 13enne morto all’ospedale Gaslini di Genova otto giorni fa, si svolgeranno al Santuario di Valverde a Rezzato. Le esequie inizieranno alle 14. Poi Lorenzo sarà condotto al cimitero della cittadina dell’hinterland bresciano. Intanto venerdì 14 marzo si è svolta l’autopsia sul corpo di Lorenzo Bertocchi, morto a 13 anni per cause che solo l’esito dell’esame potranno chiarire completamente. Lorenzo, come evidenziato dal legale di famiglia aveva fegato e milza ingrossati e il cuore di un anziano. Nel corso dell’autopsia gli sono stati prelevati dei tessuti. Solo dopo essere analizzati si potranno dare delle risposte alla famiglia, che desidera chiarezza. Lorenzo Bertocchi e i suoi famigliari hanno vissuto un vero e proprio calvario, che lo ha visto ammalarsi più volte dopo che nell’agosto 2023 era stato morsicato da una zecca. Venne portato in ospedale e dimesso. Dopo una settimana, avendo i linfonodi ingrossati, i famigliari lo avevano portato di nuovo a un controllo, in cui gli era stato fatto un test per la malattia di Lyme, risultato leggermente positivo. La diagnosi fu quella di una artrite reumatoide, per cui fu curato con il cortisone. Da quel momento Lorenzo Bertocchi ha continuato ad ammalarsi e a ricevere cure differenti. Alcuni giorni fa era stato ricoverato a Milano al Niguarda e poi trasferito al Gaslini di Genova, dove è arrivato in condizioni disperate. Poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. I carabinieri, su mandato della Procura di Genova, stanno acquisendo tutte le cartelle cliniche e i documenti sanitari che riguardano lo sfortunato studente. Il fascicolo dovrebbe passare a Brescia.

Mi.Pr.