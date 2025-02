A scuola si rompe un tubo: 75 bambini devono traslocare

Tubo del riscaldamento rotto: 75 bambini della scuola Bettinzoli in trasferta alla ‘Zammarchi’ di viale Piave. Sui tempi, si potrà sapere qualcosa di più preciso oggi. Il guasto è stato registrato ieri pomeriggio nella scuola dell’infanzia di via San Giovanni Bosco. I tecnici del settore edilizia scolastica del Comune di Brescia sono subito intervenuti ed hanno accertato la rottura di una delle tubazioni del riscaldamento, organizzando anche gli immediati lavori di ripristino dell’impianto termico. La Loggia fa, però, sapere che al momento non sono note le tempistiche necessarie per la sistemazione del tubo e la conseguente riaccensione del riscaldamento: per questo, il Servizio Educativo dell’infanzia del Comune di Brescia si è subito attivato per trovare una soluzione che permettesse di spostare temporaneamente i circa 75 bambini della scuola ‘Bettinzoli’ in un’altra struttura adatta ad ospitarli, garantendo così la continuità educativa per i bambini e le bambine, e il servizio per le famiglie. È stata individuata la Scuola dell’Infanzia ‘Zammarchi’ di viale Piave come l’istituto più vicino in grado di ospitare tutti i bambini che frequentano la Bettinzoli. Tutti i bambini e le bambine della scuola Bettinzoli, dunque, almeno per la giornata di oggi, 5 febbraio, saranno ospitati nelle aule disponibili alla Zammarchi, in attesa di conoscere le tempistiche di riattivazione del riscaldamento. Per ora, invece, è sospeso il servizio Tempo per le famiglie ‘Libellule verdeblu’: nella giornata odierna, non sarà attivato. Si attende dai tecnici la valutazione delle tempistiche per il ripristino. La ‘Zammarchi’ è stata scelta anche perché è in grado di ospitare gli alunni della Bettinzoli fino al termine dei lavori, qualora dovessero prolungarsi oltra la giornata di oggi.