Calcinatello (Brescia), 5 agosto 2019 - Anche quest’anno l’agente del concorso Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, ha inserito nel suo programma organizzativo un Gran Galà delle ragazze con titoli lombardi, sicure di gareggiare in fase finale nazionale in Veneto. Il Galà di presentazione delle titolate si svolgerà nella serata di giovedì 8 agosto al ristorante Casa Bianca di Calcinatello, tra Brescia e il Lago di Garda. Nell’organizzazione dell’evento Alessandra si avvale della collaborazione di Adolfo Peracchi, presidente di Fiam Aeromodellismo. La presentazione-sfilata delle aspiranti Miss Italia lombarde è infatti tra gli eventi collaterali al Campionato del Mondo per modelli acrobatici FAI F3A. Naturalmente le bellezze lombarde titolate nel pomeriggio di giovedì poseranno per shooting fotografici al “Casa Bianca” e nelle sue aree antistanti.

Le ragazze con titoli della Lombardia che si sono già assicurate il posto per la prefinale nazionale di Mestre (26-29 agosto) sono le comasche Iryna Nicoli, 20 anni, di Lanzo d’Intelvi, e Martina Pagani, 20, di Beregazzo con Figliaro, le bergamasche Giorgia Ubbiali, 21, di Dalmine, Sara Conti, 19, di Albano Sant’Alessandro, Gaia Trussardi, 21, di Clusone e Mariagrazia Donadoni, 18, di Caprino Bergamasco, oltre a Sofia Plescia, 18, che è di Milano, Alessia Pasqualon, 22, di Cassina de’ Pecchi (Milano), Carolina Stramare, 20, pavese di Vigevano. Per le ragazze che detengono un titolo regionale lombardo quella del “Casa Bianca” sarà un’importante occasione per farsi conoscere dai media e anche dal pubblico che dovrà votare telefonicamente quelle che riusciranno a gareggiare nella finale in diretta televisiva su Rai 1 del 6 settembre a Jesolo. Al “Casa Bianca” farà da madrina la modella bresciana Melissa Arici che nel 2014 disputò la finale di Miss Italia in diretta televisiva allora su “La 7”.

Le selezioni di Miss Italia 2019 in Lombardia comunque non sono terminate. Sabato 24 agosto al Golf Club Franciacorta verrà assegnato il titolo hors-categorie “Miss Lombardia” e la vincitrice potrà gareggiare direttamente nella finale televisiva del 6 settembre saltando la prefinale di Mestre. A Miss Lombardia parteciperanno tutte le ragazze già titolate, pertanto quelle in passerella l’otto agosto a Calcinatello più altre 24 – 25 “girls” che ancora non sono in possesso di un titolo regionale. Se vincerà la fascia Miss Lombardia una delle nove fanciulle già detentrici di titolo regionale verrà ripescata la meglio piazzata delle non titolate che andrà in prefinale nazionale. Comunque non saranno solo 10 le ragazze con fasce lombarde in fase finale nazionale: ne verrà aggiunta almeno una con quella da Miss Curvy Lombardia il cui nominativo verrà presto annunciato da Alessandra Riva. Inoltre c’è una lombarda che parteciperà alla fase finale con titolo vinto in Liguria. E’ Marialaura Caccia, 21 anni, di Busto Arsizio (Varese), che andrà in Veneto col titolo Miss Miluna Liguria conquistato nei giorni scorsi ad Alassio.