A Brescia il ’’Memorial Guglielmo Bottarelli’’. Ventura e Longo salgono sul gradino più alto

Sono i giovani Andrea Ventura e Riccardo Longo (foto) i vincitori della settima edizione del Memorial Guglielmo Bottarelli, gara ciclistica per esordienti svoltasi sulle strade del Bresciano. Ventura, varesino di Saronno della Polisportiva Besanese, ottiene la sua prima vittoria tra i ragazzi del primo anno, battendo in volata il campione regionale Luca Ferro (Bustese Olonia), mentre il compagno di squadra Andrea Randisi chiude in terza posizione. Si conferma invece leader della categoria secondo anno il cremonese Longo del Team Serio. Dopo la battuta d’arresto al recente campionato lombardo di Rescaldina (2° dietro Matteo Botta), Longo è tornato padrone della categoria dominando la corsa con 1’37“ di vantaggio su Gabriele Montesin (Feralpi Monteclarense) e 3’39“ sul terzo classificato Andrea Tetoldini della Ronco Maurigi. Seguono il trentino Pier David Macas ed Edoardo Spada. Sesto il marchigiano Vitali a 5’14“. Dan.Vig.