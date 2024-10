A Bienno nozze in trasferta: "Il paese piace"

"Martedì ho celebrato il matrimonio di una coppia bergamasca. Lui aveva cantato una volta a Bienno, gli è piaciuto talmente tanto che ha deciso di sposarsi qui". Ottavio Bettoni (nella foto) è il sindaco di Bienno, borgo tra i più “cliccati“ secondo il report di Telepass. "Vediamo anche noi che c’è un incremento di visualizzazioni", racconta. Ma questo si traduce in turismo vero? "I dati non li abbiamo ancora, ma la percezione è di una crescita, soprattutto legata alla mostra mercato". L’altra sfida è contro lo spopolamento che affligge soprattutto i territori di montagna. "Noi abbiamo un indicatore nelle case in vendita – sottolinea Bettoni – rispetto ad altri comuni della Valle, ce ne sono poche e questo ci dice che c’è una tenuta". Neo vero è la mancanza di copertura della rete, che potrebbe accompagnare lo sviluppo del territorio e favorire magari chi può lavorare in smartworking. "Questo ancora manca – sottolinea Bettoni –. D’altro canto, noi crediamo nel turismo, soprattutto quello esperienziale. Per questo stiamo costruendo anche pacchetti di questo tipo". A qualche chilometro di distanza, cambia lo scenario, ma il tema del ‘ritorno al borgo’ resta. A Tremosine, perla del Garda, il numero di click è alto così come elevati sono i numeri di turisti. "Chiudiamo il 2024 in linea con lo scorso anno, confermando un trend positivo – spiega Mario Planchesteiner, assessore al Turismo –. In termini di residenti siamo in controtendenza rispetto al panorama nazionale, il numero di residenti è stabile, abbiamo molti nuovi nati, 60 bambini al nido appena aperto. Siamo anche in un contesto economico positivo, grazie al turismo. Ma qui si trovano ancora case con prezzi non stratosferici".F.P.