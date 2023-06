Week end 16, 17 e 18 giugno: nel Bresciano tanti eventi per tutti i gusti

Brescia – Fine settimana ricchissimo di eventi quello che si terrà nel bresciano.

A fare da grande protagonista sarà l’arrivo, sabato 17 al mattino della Mille Miglia, la gara di auto storiche da qualcuno definita la più bella al mondo. Le vecchie signore, dopo un omaggio a Bergamo e il transito in Franciacorta e a Ospitaletto arriveranno in viale Venezia. In serata, l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà l’intensa settimana.

Sabato 17 è attesissimo anche l’appuntamento con “Cenacolo Letterario a Castello Orlando –Premio Testimonianze Franciacorta”, che dalle 17 vedrà aperte le porte della villa maniero di Bornato. Dopo una introduzione sulle meraviglie del territorio verranno premiati scrittori, giornalisti, drammaturghi, registi e attori bresciani e bergamaschi. La manifestazione di inserisce in quelle di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura. A organizzare è l’associazione In Vino Veritas di Mariuccia Ambrosini. Sono previsti momenti di musica e poesia, oltre alla premiazione degli autori.

Dal 17 al 18 giugno a Campo Marte a Brescia con Hoodie, nato nel 2019 come un torneo di pallacanestro e oggi grande festa della città. Hoodie sarà anche quest’anno un appuntamento gastronomico che porterà in centro un’ambientazione da sagra agreste tipica della realtà territoriale Bresciana, con lo stand Food and Beverage sempre attivo. Tutte le sere sono previsti concerti.

Per chi è al mare: tornano i Festival Franciacorta itineranti, con una tappa in Versilia prevista il 19 giugno. Già da venerdì 16 giugno ristoranti, enoteche e wine bar della zona organizzeranno ogni sera aperitivi, cene e degustazioni dedicate a Franciacorta, per l’attesissima Franciacorta Week che terminerà il 25 giugno.

Fino al 18 giugno al Borgo San Giacomo di Padernello, dove si trova uno dei più bei manieri italiani, si terrà Costellazione dell’Aquila, con conferenze, mostre, visite guidate, spettacoli e eventi sportivi. Organizza la Fondazione della Comunità Bresciana in collaborazione con diversi altri enti tra cui Fondazione Cogeme.

Fino al 18 giugno si terrà inoltre Camignonissima: attesa sagra in cui sono in programma diversi concerti serali e dove è allestito un ricco stand gastronomico.

Sempre fino al 18 si volgerà anche Clusagnarinfest, attesissima festa dei santi Patroni Gervasio e Protasio di Clusane a base di musica e piatti tipici del territorio nell’oratorio di Clusane. Si cenerà tutte le sere dalle 19 e per i più piccoli ci saranno giochi gonfiabili. Festa Alpina fino al 18 giugno a Brescia organizzata dal gruppo Alpini Bottonaga. Si mangerà e ballerà. Infine, non per ordine di importanza, a Rovato sabato e domenica si terrà il raduno regionale dei Bersaglieri nel 187esimo anniversario di fondazione. Sabato sera alle 21 si terrà il concerto delle fanfare di Bedizzole, Orzinuovi, Palazzolo sull’Oglio e Roccafranca in piazza Cavour. Domenica l’ammassamento è previsto per le 8 al foro Boario, seguiranno l’alzabandiera, gli onori e allocuzioni e quindi il corteo. Alle 11 sarà deposta la corona d’alloro al Monumento al Bersagliere. Alle 11.30 è previsto il passo di corsa di fronte al palco autorità. È prevista la presenza di diverse fanfare e pattuglie ciclistiche.

Domenica 18 è prevista la visita guidata della Forra di Tremosine. Non sono ammessi cani e bimbi sotto i 10 anni. La gita dura 5 ore e si parte dall’infopoint di Pieve. È gratis. Si pagano 7 euro se si vuole fare la degustazione libera.