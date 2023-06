Summer Park Desenzano, arriva il luna park estivo più grande della Lombardia. Ecco quando e il programma

Brescia, 28 giugno 2023 – Il conto alla rovescia è partito, a Desenzano del Garda sta per arrivare Summer Park Desenzano: il luna park estivo più grande della Lombardia. Dal 7 luglio al 27 agosto (apertura tutte le sere dalle 20), ci saranno giostre, eventi e novità in località Monte Mario.

Dal 1974, il Luna Park è un appuntamento atteso e molto partecipato dell’estate nel Basso Garda. Negli anni è cresciuto e si è ampliato, tanto che oggi è diventato una sorta di parco divertimenti di circa 20mila mq, capace di coinvolgere tutti, bambini, famiglie, giovani e associazioni locali.

Gli autoscontri, la sala giochi e le attrazioni più moderne apriranno venerdì 7 luglio, alle 20, in località Monte Mario 2, di fronte al McDonald. Non mancherà una grande festa di inaugurazione. Dopo il taglio del nastro con le autorità locali, spettacolo di magia con il Mago Alesgar, truccabimbi, trampolieri e ben 50 euro di sconto per i primi mille visitatori che entreranno al parco. Assolutamente da non perdere la nuova attrazione: Canguro Loco, una giostra di origine spagnola, che simula il salto di un canguro.

Ad accogliere gli ospiti quest’anno ci sarà anche la mascotte dell’Orso Benny, un orso buono, avventuroso, amico dei bambini, che ricorda un po’ i peluche che molti di noi hanno avuto da piccoli come primi compagni di giochi.

Benny è stato “adottato da cucciolo”, la sua famiglia ora è il Luna Park. Il suo nome sta per “bene” ed è ciò che agli organizzatori del Summer Park Desenzano piace fare da sempre: fare del bene attraverso il sociale, promuovendo il sano divertimento in uno spazio sicuro e inclusivo.

La direzione del Luna Park si è sempre impegnata, infatti, nel garantire la sicurezza nell’area, fino a tarda serata. Nei momenti di maggiore affluenza ciò viene fatto con l’ausilio di guardie di sicurezza private, affinché tutti possano entrare e divertirsi in serenità.

Summer Park Desenzano, la presentazione

Lorenzo Piccaluga, noto a molto desenzanesi, è andato da poco in pensione e il testimone ora è passato al nipote Marco Piccaluga, coadiuvato da Alex Genoini. La macchina organizzativa coinvolge coinvolge circa 40 famiglie, che per quasi due mesi diventano punto di riferimento per molti giovani e famiglie del lago. "Mio zio mi ha trasmesso molto della sua esperienza e ora vogliamo che il luna park cresca ed evolva ancora di più”, ha detto Marco.

Marco Piccaluga ha poi voluto sottolineare quanto l’attenzione al sociale sia una parte importantissima dell’organizzazione del luna park: “Teniamo tanto alla giornata dedicata ai ragazzi con disabilità, dove garantiremo la nostra presenza e cercheremo di farli divertire e di regalare loro un’esperienza indimenticabile. Anche quest’anno abbiamo previsto varie serate per dare spazio e attenzione a tutti, con promozioni e in collaborazione con le associazioni locali. Siamo grati all’Amministrazione comunale per la collaborazione e il supporto”. Anche le migliorie strutturali puntano ad abbattere ogni barriera: “Abbiamo realizzato per questa edizione una nuova pavimentazione, al fine di rendere più accessibile a tutti il parco, soprattutto alle carrozzine, e abbiamo migliorato i servizi igienici. L’accessibilità a tutti del Summer Park è il nostro primo obiettivo”.

Soddisfatto il sindaco di Desenzano del Garda Guido Malinverno: “Il Luna Park, che da quest’anno diventa ufficialmente il Summer Park, rappresenta un momento di festa per tutti e siamo sempre felici di ospitare la famiglia Piccaluga a Desenzano. Queste persone rappresentano una certezza di eccellenza, di divertimento e di sicurezza per tutti i cittadini. Lo sviluppo di giornate a tema, come quella dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne o quella predisposta in collaborazione con l’Anffas, sono invece una testimonianza di umanità che rende questo evento ancora più speciale ed inclusivo”.

Tutti gli eventi programmati dal 7 luglio al 27 agosto al Summer Park Desenzano:

Venerdì 7 luglio, INUGURAZIONE – con spettacolo di magia, truccabimbi, trampolieri e la consegna di un blocchetto da 50€ di sconto per i primi mille visitatori, con biglietti utilizzabili per tutto il periodo all’interno del Luna Park.

Giovedì 13 luglio, SERATA DONNE – con sconto speciale per le prime 200 donne che arriveranno al Luna Park; sarà consegnato un blocchetto sconto da usare durante la serata. All’entrata saranno presenti anche degli stand, dove poter conoscere e dare un contributo alle attività delle associazioni locali Centro Aiuto Vita e Casa Gratitudine.

Mercoledì 19 luglio, GIORNATA DISABILI .- mattinata dedicata alle persone con disabilità che avranno lo sconto totale. Dalle 10 alle 12, giostre libere e gratuite per le persone diversamente abili, in collaborazione con le associazioni Anffas di tutta Brescia.

Sabato 22 luglio, ESTRAZIONE FINALE INSTAGRAM CONTEST – durante la serata ci sarà l’estrazione finale relativa al concorso iniziato il 28 giugno, su Instagram; per partecipare bisogna condividere e seguire la pagina Summer Park Desenzano in Instagram.

Giovedì 27 luglio, FESTA DELLA FAMIGLIA – con uno sconto per tutti i componenti della famiglia.

Martedì 1° agosto, SERATA DEL TIFOSO – chi viene con una maglia di qualsiasi squadra di calcio, basket o di un altro sport avrà uno sconto sulle giostre.

Giovedì 10 agosto, NOTTE ROSA “BARBIE PARTY” - chi si presenta indossando un indumento di colore rosa riceve uno sconto.

Venerdì 11 agosto, RADIO STUDIOPIÙ SUMMER PARTY - serata in collaborazione e con l’animazione di Radio StudioPiù.