Brescia e dintorni, cosa fare nel weekend del 21, 22 e 23 luglio: dal ballo al rock in alta quota

Ponte di Legno – Tanti appuntamenti nel fine settimana in provincia di Brescia, dove a Monte Isola si conclude La festa delle Luci A2A, in cui si potranno vedere il Terzo cerchio dell’energia di Michelangelo Pistoletto e le ballerine di Angelo Bonello. La rassegna artistica terminerà domenica.

Domenica 23 luglio, invece, alle 5.30 del mattino sarà inaugurata la rassegna Alba In Quota sul Ghiacciaio Presena, sulle note di Good Vibes Acoustic, con cover di canzoni rock italiane ed internazionali.

Venerdì, invece, per celebrare i 25 anni di attività in ambito penitenziario l’associazione Carcere e Territorio ha deciso di offrire alla comunità cittadina un’opera murale il cui progetto è stato condiviso con il Comune di Brescia, il CdQ coinvolto e la dirigenza scolastica della scuola Carducci. L’opera, avente come tema “il ruolo della comunità nella esecuzione della pena”, è stata realizzata dall’artista bresciano Nicolò Belandi. L’appuntamento è alla scuola Carducci in viale Piave 50.

Sabato 22 luglio, invece, appuntamento con la musica di Fabio Concato al Vittoriale degli Italiani per il Festival Tener-a-mente. Concato sarà in concerto con il Musico Ambulante Tour Teatrale con i 40 anni di Domenica Bestiale.

A Orzinuovi, sabato sera, infine, si terrà la cena al chiaro di luna organizzata dalla proloco. Tutti dovranno essere vestiti colorati e a tema floreale ispirato agli anni 70.