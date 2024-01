Costa Serina (Bergamo) – Un uomo di 78 anni, di Costa Serina, è stato trovato morto venerdì sera su un sentiero, nei pressi di Ascensione di Costa Serina, non distante dalla strada provinciale e dall’abitato. L’allarme è scattato per il mancato rientro dell’anziano, quando ormai si era fatto buio. Sono stati allertati Soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Otto i tecnici del soccorso alpino della stazione di Oltre il Colle impegnati nelle operazioni di ricerca.

In azione anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza che ha messo in atto le procedure per la localizzazione del segnale del telefonino. Poco dopo l’uomo è stato trovato, dai vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, lungo un sentiero, a poca distanza dal paese. I vigili del fuoco hanno provato a rianimarlo fino all’arrivo del personale sanitario. L’équipe sanitaria è arrivata sul posto con ambulanza e automedica. Ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto, probabilmente, per un improvviso malore.