Atalanta, dal 5 giugno via ai lavori di completamento del terzo lotto del Gewiss Stadium

Bergamo – Tra due mesi, al termine dell’ultima partita stagionale casalinga, contro il Monza, inizierà il terzo lotto di lavori del Gewiss Stadium che comprenderà la riqualificazione della Curva Sud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud, oltre che alla realizzazione del parcheggio interrato adiacente e di tutte le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo. Si tratta della terza fase dei lavori infrastrutturali per completare il restyling dell’impianto di viale Giulio Cesare, acquistato nel 2017 dall’Atalanta, restyling avvenuto tra il 2019 e il 2020 con la ricostruzione della Curva Nord e della Tribuna Rinascimento.

Il nuovo cantiere verrà inaugurato il prossimo 5 giugno per poi terminare circa 14 mesi dopo, ad agosto 2024, in tempo per l’inizio della stagione agonistica 2024-25, quando il Gewiss Stadium (che nella prossima stagione avrà una capienza ridotta) avrà una copertura integrale e una capienza di 24mila posti. La prima fase dei lavori prevede la cantierizzazione, ovvero la delimitazione di quello che sarà il cantiere di lavoro, a seguire saranno demolite la Curva Sud Morosini ed il Settore ospiti.

I Distinti Sud verranno demoliti solo in un secondo momento in quanto sotto questo settore sono situate le centrali tecnologiche che permettono il regolare funzionamento del Gewiss Stadium, centraline che verranno spostate sotto la Curva Sud Morosini quando questa sarà stata ultimata. “Nella prossima stagione sportiva i Distinti Sud saranno destinati alla tifoseria ospite: avere un settore dedicato ai tifosi della squadra avversaria è una conditio sine qua non per avere le licenze nazionali e UEFA”, ha spiegato in una nota ufficiale la stessa Atalanta.

Precisando che “gli abbonati Atalanta 2022-2023 nei settori oggetto dei lavori, Curva Sud Morosini e Distinti Sud, avranno la possibilità di abbonarsi, ove e se possibile, negli altri settori del Gewiss Stadium disponibili”.