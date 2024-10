Atalanta verso due importanti recuperi difensivi: Djimsiti e Toloi vicini al rientro

Con la ripresa degli allenamenti, fissata per martedì al centro sportivo di Zingonia, l’Atalanta dovrebbe ritrovare in gruppo anche i veterani Berat Djimsiti e Rafael Toloi.

Il 31enne albanese, che ha risentito del riacutizzarsi di un fastidio all’anca durante il match di Champions League contro lo Shakthar, e il 34enne brasiliano, fuori da tre settimane per un risentimento muscolare ai flessori, in questa settimana hanno svolto lavoro individuale e sono entrambi sulla via del recupero.

Una buona notizia per Gian Piero Gasperini che recupererà un titolare inamovibile, Djimsiti, e un’importante alternativa per la panchina, Toloi, allargando così le rotazioni difensive, considerando anche il britannico Godfrey, oltre ai titolari Kolasinac e Hien.

Tempi più lunghi invece per il 23enne Odilon Kossounou che dieci giorni fa, nel finale del match di Champions contro lo Shakthar, ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro.

Il centrale ivoriano per tutta la settimana ha svolto terapie, difficile pensare che possa recuperare per la trasferta di domenica prossima sul campo del Venezia.