Trasferte vietate: striscione degli ultras dell’Atalanta contro il prefetto

Lo striscione affisso dai tifosi dell'Atalanta

Nelle stesse ore dei gravi incidenti avvenuti a Napoli, causati dai supporter dell’Eintracht Francoforte, a mille chilometri di distanza, a Bergamo, gli ultras atalantini, da anni gemelellati con i tifosi più caldi dell’Eintracht, hanno appeso uno striscione all’esterno del Gewiss Stadium dietro gli ingressi della Curva Nord. Due righe in stampatello: ‘Trasferte vietate, così non lavorate... Basta Prefetto con le stronzate!’, a seguire due date 11 e 15 marzo.

Doppio viaggio negato

Sabato 11 marzo, quattro giorni fa si è giocata Napoli-Atalanta senza tifosi bergamaschi sugli spalti, dopo che il Prefetto aveva vietato la trasferta per i residenti in provincia di Bergamo.

Contro l’ordinanza la stessa Atalanta aveva promosso un ricorso al Tar a Campania respinto che giorno prima della partita. L’altra data è quella odierna di Napoli-Eintracht Francoforte. Con il loro striscione gli ultrà atalantini hanno voluto manifestare il loro malcontento per non aver potuto partecipare alla doppia trasferta sotto il Vesuvio, quella di sabato in campionato per sostenere la Dea, e quella odierna per sostenere l’Eintracht insieme agli ultras tedeschi, con cui c’è un legame profondissimo.

L’amicizia con i tifosi dell’Eintracht

La tifoseria dell’Eintracht era stata ospitata a Bergamo nell’agosto 2016 in occasione del trofeo Bortolotti e poi lo scorso 9 dicembre, per lo stesso trofeo, con la presenza di oltre mille supporter scesi nella città dei Mille da Francoforte.

Gli stessi tifosi renani si erano aggregati a quelli atalantini nelle varie trasferte tedesche di coppa a Dortmund nel 2018 e lo scorso anno a Leverkusen e a Lipsia.

Nel febbraio 2019 alcuni atalantini si unirono agli ultras dell’Eintracht in occasione della trasferta a Roma contro la Lazio, trasferta segnata da gravi incidenti la notte successiva lontano dallo stadio.