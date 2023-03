Nel futuro di Roberto Gagliardini un ritorno al passato nell’Atalanta?

Roberto Gagliardini

Bergamo – Tra l’Atalanta e Roberto Gagliardini in estate ci sarà un ritorno al passato, guardando al comune futuro? Per ora è solo una delle tante voci anticipate di un mercato ancora lontano, ma intanto è una voce che gira a Bergamo. Basata su un’idea suggestiva, difficile, ma non irrealistica.

Il centrocampista bergamasco di Verdello, 29 anni il prossimo 7 aprile, a fine stagione saluterà l’Inter e si libererà a parametro zero andando in scadenza di contratto. Per cui si tratterebbe di un acquisto a costo zero, per un calciatore nel pieno della maturità agonistica, con ancora un ciclo quinquennale nelle gambe. Gagliardini in questi anni ha mantenuto un buon rapporto con la famiglia Percassi e la dirigenza nerazzurra, e con lo stesso Gasperini oltre che con la tifoseria orobica, è un ex che ha lasciato un buon ricordo nel suo breve trascorso in prima squadra, una parentesi di nemmeno sei mesi tra l’estate 2016 e il gennaio 2017 con appena 14 presenze, e a livello di regolamenti rappresenta un giocatore cresciuto nel settore giovanile atalantino per cui potrebbe riempire lo slot che verrà liberato a giugno dall’ex compagno Marco Sportiello, che traslocherà al Milan. Non solo, Gagliardini potrebbe coprire un ruolo cruciale di riserva in mediana di un Marten De Roon che compie 32 anni ad aprile e dello stesso Teun Koopmeiners, che peraltro in estate potrebbe essere ceduto ad un top club del calcio inglese se arrivasse un’offerta congrua da oltre 40 milioni.

L’interista porterebbe esperienza internazionale, duttilità e qualità, e avrebbe anche il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini, conoscendone i metodi di lavoro e la tattica sul campo. È un discorso prematuro, un’ipotesi che verra valutata solo nel caso in cui la Dea torni a giocare le coppe europee ed abbia un doppio impegno settimanale. E poi resterebbe il nodo dell’ingaggio del calciatore, impossibile che l’Atalanta possa garantire l’attuale stipendio che Gagliardini percepisce dall’Inter ma che, realisticamente, non avrebbe nemmeno da altri club italiani…