De Roon e Hojlund regalano all’Atalanta il successo in rimonta: 2-1 all’Empoli

L'incornata vincente di De Roon

Bergamo, 17 marzo 2023 – Una rete di Rasmus Hojlund, la sesta del danese in questo campionato, regala all’Atalanta una vittoria per 2-1 in rimonta contro un Empoli coriaceo, sorpassato solo a quattro minuti dalla fine al termine di una partita a senso unico.

Dea protagonista di un monologo quasi ininterrotto e subito vicinissima al gol dopo un minuto: discesa a destra di Zappacosta che scodella al centro dove l’accorrente Pasalic spara in tribuna da ottima posizione. Atalanta che assedia: al secondo una sassata di De Roon da fuori costringe Perisan ad un colpo di reni e il minuto successivo la girata di testa di Toloi non inquadra la porta.

Si gioca ad una sola metà campo, la squadra di Gasperini colleziona 7 corner nei primi 14 minuti, 10 corner al 33’ ma l’Empoli si salva sempre in area tra mischie, rimpalli ed errori a raffica di Pasalic l’Empoli si salva. Al 38’ è Zapata in tuffo di testa a mettere a lato di un niente, un minuto più tardi è il solito Pasalic a mancare di un soffio la zampata vincente. È un monologo quasi ininterrotto dell’Atalanta, che però al 44’ si fa sorprendere dalla prima vera ripartenza dell’Empoli con una discesa a sinistra di Baldanzi che triangola con Akpa Akpro e mette in mezzo dove Ebuehi favorito da un rimpallo la infila gelando il Gewiss Stadium all’ultimo giro di lancette prima dell’intervallo.

Ripresa senza cambi e stesso copione: l’Atalanta assedia e l’Empoli si difende, tentando qualche sortita in contropiede come al 55’ quando Caputo va in fuga ma è murato sul tiro da una scivolata di Scalvini. Sull’azione successiva arriva il gol nerazzurro: solita mischia nel fortino empolese, la difesa respinge e da sinistra arriva il cross del giovane Ruggeri per l’incornata di De Roon che anticipa Luperto e insacca l’1-1.

Ritrovato il pareggio l’Atalanta insiste per il raddoppio, l’Empoli continua a chiudersi con efficacia e il giovane Ruggeri di testa non è fortunato su un’occasione facile in area. La rete del vantaggio nerazzurro arriva a quattro minuti dalla fine: ennesima mischia in area toscana, Pasalic la spizzica per Hojlund, entrato da sette minuti, che di fisico la protegge e insacca la rete del 2-1 facendo esplodere la Nord.

Vittoria meritata per la mole di occasioni prodotte dai nerazzurri che si rilanciano nella corsa Champions salendo a quota 45 punti.

ATALANTA-EMPOLI 2-1 (0-1)

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Palomino 6, Scalvini 6 (75’ Lookman 6); Zappacosta 7 (88’ Maehle sv), De Roon 7, Ederson 6, Ruggeri 6,5; Pasalic 6 (88’ Demiral sv); Muriel 6 (78’ Boga 6), Zapata 6 (78’ Hojlund 7). All. Gasperini 7

Empoli (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 6,5, De Winter 6, Luperto 5,5, Parisi 5,5; Akpa Akpro 6 (68’ Henderson 5,5), Grassi 6 (58’ Ismajli 6,5, 79’ Walukiewicz 5,5), Fazzini 6 (58’ Baldinelli 5,5); Baldanzi 6,5 (68’ Haas 5,5); Caputo 5,5, Satriano 5,5. All. Zanetti 6

Arbitro: Dionisi 6

Marcatori: 44’ Ebuehi (E), 57’ De Roon (E), 86’ Hojlund (A)