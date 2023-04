L’Atalanta studia il colpo: Reiss Nelson dall’Arsenal a parametro zero

Bergamo, 18 aprile 2023 – L’Atalanta studia un colpaccio a costo zero per la prossima estate: l’attaccante britannico Reiss Luke Nelson, ai margini nell’Arsenal capolista in Premier League (ma autore di 3 gol in sole 5 presenze), a giugno libero a parametro zero dai Gunners per la scadenza del contratto.

Premessa, l’operazione non si annuncia facile perché il 23enne talento inglese di origine giamaicana piace a mezza Europa, ma il calciatore vorrebbe l’Italia, dove lo ha preceduto il suo amico ed ex compagno di giovanili, Tammy Abraham sbarcato alla Roma un anno e mezzo fa, e gradirebbe Bergamo dopo aver assistito alla rifioritura di un altro talento del calcio britannico che sembrava smarrito: Ademola Lookman, oggi cannoniere della Dea con 12 reti in serie A.

Quella di Nelson è una storia analoga in effetti a quella di Lookman, talento giovanile assoluto, presente in tutte le nazionali inglesi fino alla Under 21, che ha poi faticato dai 20 anni a mantenere le promesse iniziali. L’anglo-giamaicano, 24 anni a dicembre, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, era esploso 19enne in prestito ai tedeschi dell’Hoffenheim nel 2018-19, ma ha poi faticato ad affermarsi in Premier League restando sempre una riserva nell’Arsenal.

Lo scorso anno altro un prestito, nell’Eredivisie olandese, dove con il Feyenoord ha raggiunto la finale di Conference League persa contro la Roma. In questa stagione ha trovato pochissimo spazio con i Gunners e cerca rilancio in Italia o in Spagna. L’Atalanta, sempre attenta al mercato britannico grazie al suo gm gallese Lee Congerton, lo sta seguendo da vicino, pronta nel caso a piazzare il colpaccio per averlo.