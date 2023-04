Atalanta, questa sera contro la Roma c’è il 17enne Leonardo Mendicino. Probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta che crede fortemente nei ragazzi del suo storicamente florido settore giovanile stasera contro la Roma fa debuttare in serie A, a livello di convocazione (più difficile in campo), il 17enne talento brianzolo Leonardo Mendicino, ex Dominante Monza e ex Renate, dal 2017 nella Cantera di a Zingonia, prospetto della under 18, ragazzo già convocato nelle varie nazionali di categoria. Gli infortuni dei vari Hateboer, Ruggeri, Okoli, Vorlicky e Lookman hanno spinto il tecnico Gian Piero Gasperini ad attingere ragazzi dal vivaio. Seconda convocazione consecutiva dopo quella di lunedì a Firenze per il 19enne Lorenzo Bernasconi, esterno cremonese del 2003 ormai promosso in prima squadra in questo finale di campionato al posto di un altro giovane, il 20enne brembano Matteo Ruggeri fuori fino a fine maggio per un infortunio muscolare. E stasera, oltre a Bernasconi, ecco il baby Mendicino che fa parte di una nidiata di talenti da tenere d’occhio. Nella nazionale italiana under 17 nell’ultimo giro sono stati convocati ben cinque talenti atalantini del 2005 t (oltre a Mendicino gli altri convocati erano Andrea Bonanomi, Federico Ragnoli Galli, Gabriel Ramaj e Lorenzo Riccio), a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile nerazzurro che continua a lanciare giocatori per le nazionali giovanili e per la prima squadra. Stasera contro la Roma saranno cinque tra gli atalantini i ragazzi provenienti dal settore giovanile ovvero i portieri Sportiello e Rossi, il difensore Giorgio Scalvini del 2003 e i baby Bernasconi e Mendicino a compensare le assenze di Okoli, Ruggeri e Vorlicky, altri millennials sfornati dalla ‘Cantera’ di Zingonia. Senza dimenticare che la Dea ha altri tre millennials in prestito in serie A: il portiere Carnesecchi alla Cremonese e gli attaccanti Cambiaghi e Piccoli all’Empoli…

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Irrati di Pistoia

