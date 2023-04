L’Atalanta perde in casa 0-2 contro il Bologna degli ex Barrow e Orsolini

Bergamo, 8 aprile 2023 – L’Atalanta scivola in casa contro l’ottimo Bologna di Thiago Motta perdendo 0-2 una partita ben giocata dagli ospiti. Decisivi i due ex di turno, Musa Barrow, autore dell’assist per la prima rete di Nicola Sansone, e poi Riccardo Orsolini, già a segno a gennaio all’andata, che segna nel finale la rete del raddoppio rossoblù. Dea che frena, restando al sesto posto con 48 punti, e a questo punto deve guardarsi alle spalle non solo dalla Juventus ma dallo stesso Bologna, salito all’ottavo posto a 43 punti.

Primo tempo avaro di emozioni. Il Bologna si chiude chirurgicamente e costruisce bene davanti con Fergusone Schouten, anche se la mancanza di un vero centravanti di ruolo l’azione offensiva ospite è inconcludente. Un’uscita a vuoto di Musso al 20’ rischia di regalare un’occasione per Sansone a porta vuota, poi al 27’ è Kyriakopoulos a costringere Musso ad un colpo di reni da applausi per salvare la porta da una bordata da fuori. Alla mezz’ora l’occasione migliore per l’Atalanta: Lookman smarca Hojlund in area, il danese se la sposta sul sinistro e spara centrale, Skorupski respinge, poi la difesa mura il tap in del vichingo e ancora Skorupski ribatte su Zappacosta evitando il gol.

Dea che perde Pasalic per una caviglia girata e passa al tridente classico inserendo Boga, aumentando la pressione ma senza inquadrare la porta emiliana. Ripresa con il Bologna che inserisce l’ex Orsolini e trova subito il gol propiziato dall’altro ex Barrow, che smarca in area Sansone che da due passi, liberissimo, trafigge Musso per il vantaggio rossoblù. Gasperini inserisce Zapata per Lookman per avere un doppio centravanti, il Bologna chiude e gioca sulle ripartenze rischiando al 63’ il raddoppio con Zirkzee, appena entrato.

Atalanta vicina al pari al 72’, cross da sinistra di Boga, svetta Hojlund di testa ma Skorupski sulla linea salva in due tempi. Due minuti dopo è ancora Kyriakopoulos da posizione angolata a costringere Musso ad una nuova respinta difficile. All’80’ brivido per i nerazzurri: Zirkzee sfugge e arriva davanti a Musso che respinge, sulla ribattuta Orsolini liberissimo insacca e da ex con il dente avvelenato esulta togliendosi la maglia. Giallo per l’attaccante marchigiano, che diffidato verrà squalificato, e Var che annulla la rete per fuorigioco.

Scampato il pericolo la Dea prova a reagire ma davanti le punte hanno le polveri bagnate e il Bologna ne ha di più: al minuto 86 un lancio sulla destra per Riccardo Orsolini si trasforma in un micidiale contropiede con l’ex Ascoli che vola, salta come un birillo Palomino e trafigge Musso esultando ancora sotto lo spicchio dei 1.000 tifosi bolognesi ma stavolta senza farsi ammonire. Finale con la Dea che al 93’ sfiora il gol della bandiera con un missile di Muriel ma Skorupski devia in volo in corner. Vittoria meritata per il Bologna che annusa l’Europa, stop brusco per l’Atalanta che paga un secondo tempo di calo di rendimento.

Il tabellino

Atalanta 0-Bologna 2

Primo tempo: 0-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 6,5, Soumaoro 7, Lucumi 7, Kyriakopoulos 7; Schouten 6,5, Moro 6 (85’ Medel sv), Soriano 6 (46’ Orsolini 7,5), Ferguson 6,5, Barrow 6,5 (66’ Dominguez 6,5); Sansone 6,5 (66’ Zirkzee 7). All. Thiago Motta 7

Voto squadra 7

Atalanta (3-4-1-2): Musso 5,5; Palomino 5, Djimsiti 5, Scalvini 5,5 (51’ Demiral 5); Zappacosta 6 (79’ Muriel 6), de Roon 6, Ederson 5,5, Maehle 5,5; Pasalic sv (23’ Boga 5,5) ; Lookman 6 (51’ Zapata 6), Hojlund 5,5. All. Gasperini 6

Voto squadra 5,5

Arbitro: Orsato 6

Marcatori: 49’ Sansone (B), 87’ Orsolini (B)