Metalcoat investe 12 milioni e acquisisce Plalam

Bergamo, 9 settembre 2023 – Solo quattro mesi fa si era trasformata in Spa, naturale evoluzione degli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni, oltre che passo strategico nel piano di rafforzamento e sviluppo che la società sta portando avanti. Va proprio in quest’ultima direzione l’ultima acquisizione operata da Metalcoat, l’azienda di Bergamo specializzata nella distribuzione di semilavorati in leghe di alluminio destinati all’edilizia e a molteplici settori industriali, che si è aggiudicata la gara, emessa dal tribunale di Milano, per acquisire il ramo d’azienda e delle relative linee di produzione di Plalam ad Ascoli Piceno, nella zona industriale di Campolungo. L’azienda, operativa da oltre 50 anni, rappresenta uno dei principali produttori nel panorama globale del coil-coating.

Lo stabilimento si estende su una superficie di 110mila metri quadrati, con due linee produttive di elettrozincatura e verniciatura. Quest’ultima possiede una capacità produttiva di 40mila tonnellate all’anno per i laminati in alluminio e di 120mila tonnellate all’anno per quelli in acciaio zincato al carbonio e in acciaio inossidabile. La gamma di coil preverniciati realizzati nello stabilimento di Ascoli Piceno può arrivare ad una larghezza di 1.500 mm, con spessori da 0,25 a 3 mm. I colori utilizzati sono realizzati con materiali ecocompatibili, rispettosi dell’ambiente. I dipendenti attualmente impiegati nello stabilimento marchiano entreranno tutti a far parte di Metalcoat, sotto il controllo di Leone Holding, la finanziaria della famiglia Trombetta Cappellani. L’azienda manterrà l’headquarter - con sede amministrativa, finanziaria e commerciale - a Bergamo, arricchendosi di questo polo produttivo di Ascoli Piceno.

“È un punto di svolta storico per Metalcoat – spiega Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore delegato della società –. Da oggi l’azienda si colloca come il terzo player produttivo a livello europeo nella verniciatura in coal-coating, entrando da protagonista nei mercati internazionali. Nel caso di Ascoli Piceno prevediamo un investimento complessivo da 10-12 milioni di euro nell’arco di tre anni. Per noi l’attaccamento e il sostegno al territorio rappresentano una chiave di volta del nostro modo di fare impresa. Siamo certi che la nostra operazione darà ulteriore lustro al contesto industriale ascolano". L’obiettivo dell’azienda bergamasca è di riproporre l’esperienza iniziata nel 2015 con l’acquisizione del sito industriale di Alusteel Coating che in 8 anni è stato completamente ristrutturato, con un fatturato in costante crescita.