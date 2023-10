Amazon assume magazzinieri: come candidarsi, requisiti richiesti e stipendio

Milano, 16 ottobre 2023 – Nuove opportunità di lavoro targate Amazon. Il colosso multinazionale delle spedizioni assume magazzinieri al centro di distribuzione di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Nel sito, aperto nel 2021, l’azienda ha creato circa 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, superando le stime occupazionali annunciate all’apertura.

Come candidarsi

La selezione è già in corso ed è gestita dalle agenzie per il lavoro che collaborano con Amazon. Per candidarsi, è sufficiente cliccare uno dei seguenti link e seguire le indicazioni per inviare la propria domanda di assunzione: Adecco; Gi Group. Inoltre, è ora in corso la ricerca di alcuni profili per posizioni manageriali e funzioni di supporto e ci si può candidare su www.amazon.jobs.

Il ruolo

La posizione di operatore di magazzino prevede lo svolgimento delle attività di ricezione della merce in entrata, catalogazione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti, impacchettamento e spedizione, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e degli standard di qualità dell’azienda.

I requisiti

È gradita, ma non necessaria, esperienza pregressa in ambito logistico; verranno prese in considerazione le candidature di personale precedentemente impiegato in un centro logistico Amazon ed è prevista un’ampia formazione per tutti coloro che verranno selezionati.

Black Friday e Natale

“Ci apprestiamo ad entrare nel periodo pre-natalizio, durante il quale ricorrerà anche la celebre giornata del Black Friday. La selezione in corso ci permetterà di assumere nuovo personale per far fronte all’incremento negli ordini dei clienti che sempre interessa gli ultimi mesi dell’anno. In Italia Amazon conta già oltre 18.000 dipendenti a tempo indeterminato che lavorano in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, e che ricevono salari competitivi e numerosi benefit sin dal primo giorno” dichiara Silvano Soloperto, responsabile del centro di distribuzione Amazon di Cividate al Piano (BG).

La retribuzione A partire dal 1° ottobre Amazon ha aumentato a 1.764 euro la retribuzione lorda iniziale dei dipendenti della rete logistica in Italia. Questa iniziativa rientra nella politica Amazon di revisione annuale degli stipendi, affinché sia garantita una retribuzione competitiva ai propri dipendenti.

L’organico

Attualmente sono 18.000 i dipendenti assunti a tempo indeterminato in Italia, di cui 4.000 solo nel 2022, in circa 60 siti logistici.