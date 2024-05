Zaffaroni: "Lotteremo fino all’ultimo minuto"

SALÒ (Brescia)

La matematica mantiene ancora accesa la fiammella della speranza per la FeralpiSalò, ma, dopo la mancata vittoria nel derby con il Brescia (2-2 il finale), la posizione della squadra gardesana è più che critica. In effetti, persa definitivamente la possibilità della salvezza diretta, la squadra di mister Zaffaroni si trova staccata di quattro lunghezze dai play out, un fardello che a due giornate dalla fine della stagione regolare può rivelarsi determinante. In questa stessa direzione, purtroppo per la matricola verdeblù, si spinge pure il calendario. In effetti se nell’ultima giornata i gardesani riceveranno la visita della Ternana per quello che si spera potrà essere un duello diretto decisivo, domenica 5 la FeralpiSalò sarà chiamata a rendere visita al Venezia.

"In ogni caso - è la riflessione del tecnico Marco Zaffaroni - lotteremo sino all’ultimo istante. Purtroppo il derby col Brescia è stato un po’ la fotografia della nostra stagione. Ci è sempre mancato quel centesimino che avrebbe potuto fare la differenza. Ancora una volta abbiamo giocato una partita generosa e ai ragazzi non ho proprio nulla da dire. A loro dico di pensare solo ed esclusivamente alle due partite che ancora mancano. Solo a quelle, senza guardare la classifica".

La FeralpiSalò, dunque, cerca di non arrendersi e lancia la sua sfida per confermare, proprio con il quotato Venezia, di poter continuare a sperare nel miracolo-salvezza. Anche con le Rondinelle la formazione verdeblù ha messo in mostra i difetti che l’hanno relegata nelle retrovie per tutta la stagione.

Nonostante il pareggio, l’allenatore ha sottolineato la crescita della squadra: "A me interessa quello che fa la squadra, non i risultati delle altre. La squadra è viva, siamo in crescendo. Manteniamo questa attenzione ancora per due partite e poi valutiamo dove saremo".

Lu. Ma.