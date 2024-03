World Cup a Milano. A giugno in pedana per l’ultimo test prima di Parigi 2024

Cerchi, nastri, palle e clavette tornano di scena a Milano per l’ultima tappa di World Cup di ginnastica ritmica, in programma dal 21 al 23 giugno. Un banco di prova in vista dei Giochi Olimpici di Parigi, visto che il Forum di Assago, dove si svolgeranno le gare, sarà l’ultimo impianto dove si esibiranno le ginnaste prima dell’Olimpiade francese. In palio, in terra lombarda, i titoli di Coppa del Mondo, sia individuali che di squadra. L’evento, che torna per il secondo anno di fila, nel 2023, ebbe grande successo e ci si augura che avvenga lo stesso quest’anno, con i tagliandi che sono già disponibili sul sito della competizione.

Milano chiuderà il circuito che parte oggi, fino a domenica, da Atene. In gara ci saranno sia le individualiste, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli già da tempo certe di partecipare alla competizione dai cinque cerchi, che le Farfalle. Le azzurre, che in squadra hanno Laura Paris, nata a Rho, (con lei Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese e Daniela Mogurean) sono di casa in Lombardia. Il loro centro Federale è a Desio (Monza).Giuliana Lorenzo