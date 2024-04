Vola da impalcatura, grave sessantenne

Scivola da un’impalcatura e fa un volo di almeno quattro metri. Si è nuovamente temuto il peggio ieri in un’azienda di di tinteggiature di Carpenedolo - La Goccia, in via Caduti del Lavoro - dove alle 14.30 si è verificato l’ennesimo incidente. Un 63enne è caduto dall’altro mentre, appunto arrampicato su un impalcature, svolgeva operazioni di manutenzione all’impianto di illuminazione. Inizialmente sembrava essere un infortunio sul lavoro, in realtà a essere coinvolto è un amico di famiglia dei proprietari, che dava loro una mano, e non un operaio o un dipendente. In ogni caso è stato condotto con un trauma cranico e lesioni al bacino in ospedale. È in gravi condizioni ma, stando agli ultimi aggiornamenti, non pare in pericolo di vita. Il 2024 si sta già dimostrando un anno nero per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro in Lombardia.