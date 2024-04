Voglia di Champions. Ma bisogna vincere

L’Atalanta re delle notti europee -stasera di scena all’U Power Stadium a Monza - vuol tornare a vincere anche in campionato dopo un doppio passo falso con la sconfitta di Cagliari e il pareggio casalingo di lunedì contro il Verona, subendo una rimonta dal 2-0 al 2-2 nella ripresa.

Un solo punto nelle ultime due giornateper i nerazzurri, che hanno rallentato nella corsa Champions, corsa cambiata proprio grazie al successo atalantino contro il Liverpool che ha permesso all’Italia di avere una quinta squadra nella coppa regina. Per cui da adesso la Dea non deve più rincorrere il quarto posto di un Bologna davanti otto lunghezze, ma il quinto posto della Roma, davanti di quattro punti e attesa a Bergamo tra tre settimane per il confronto diretto.

Gasperini dopo gara contro il Liverpool è stato chiaro: la sua Atalanta vuole continuare a correre su tre fronti: "Questa per noi è una stagione incredibile: andiamo avanti, adesso ripartiamo con il campionato e poi mercoledì prossimo avremo la semifinale di ritorno della Coppa Italia".

A Monza settima partita in tre settimane per i nerazzurri, ma niente turn over in vista della semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina. Ci sarà solo qualche aggiustamento per far rifiatare chi ha giocato di più. In porta torna il titolare Carnesecchi, il para tutto. In difesa, ancora senza l’infortunato Scalvini, il capitano Toloi dovrebbe farriposare uno tra Djimsiti o Kolasinac, sulle corsie esterne spazio allo svedese Holm e forse anche ad Hateboer. A centrocampo Pasalic pronto nella ripresa a dare fiato a Ederson o al trequartista Koopmeiners. Davanti torna titolare De Ketelaere con l’intoccabile Scamacca, protagonista con 7 gol nell’ultimo mese e mezzo e mattatore all’andata a settembre con una doppietta nel facile 3-0 atalantino. Sfida nella sfida tra il maestro Gasperini e il suo allievo Palladino, suo giocatore nelle giovanili della Juventus e poi al Genoa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.