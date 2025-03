Vite sconvolte dalla guerra. Bambini ucraini accolti Abbracciaperte

Arriveranno da zone di guerra, soprattutto da Kiev, con un vissuto delicato, e avranno bisogno di trovare normalità e tranquillità. La Bergamasca prosegue nel suo impegno a favore del progetto di accoglienza dei bambini ucraini portato avanti dall’associazione Abbracciaperte e in particolare dai comitati di Bergamo e Clusone: attraverso l’associazione Puer di Roma, organizzeranno l’accoglienza dei bimbi a Bergamo a inizio settembre e a Clusone da fine settembre, per 30 giorni.

"Siamo emozionati e sorpresi della numerosa partecipazione – sottolineano Domenico Giudici, presidente del comitato clusonese di Abbracciaperte, e Sara Bacis, presidente di quello di Bergamo –. Siamo stati contattati da un istituto dove vengono accolti bambini non adottabili che a causa della guerra hanno perso la casa o un genitore o sono in condizioni di difficoltà e quindi si trovano lì per dare sollievo alle famiglie. Saranno accompagnati da un interprete e dalla loro insegnante".

Per l’Alta Valle Seriana il progetto, come detto, avrà come punto di riferimento la città di Clusone. Qui i bambini andranno a lezione nella scuola primaria dell’istituto Comprensivo seguendo l’orario scolastico (da settembre settimana corta con due rientri pomeridiani). Sempre da Clusone partiranno le attività pomeridiane, con momenti di animazione proposti in settimana dal comitato per favorire l’aggregazione tra i bambini e le famiglie e il coinvolgimento della comunità. A Bergamo, invece, i ragazzini frequenteranno la scuola negli spazi messi a disposizione dall’oratorio del quartiere del Villaggio degli Sposi e poi parteciperanno alle attività proposte da Abbracciaperte. Le adesioni si raccolgono entro il 4 aprile.

M.A.