Vismara e Ambrosoli Omaggi da francobollo

Salumi e miele in francobollo. Ieri a Roma, nella splendida cornice del Salone degli Arazzi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha presentato un francobollo dedicato alla Vismara, storica azienda brianzola di insaccati fondata nel 1898 a Casatenovo. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che suggella l’impegno, la dedizione e il lavoro di Vismara sin dalla sua nascita – commenta Lisa Ferrarini, consigliere delegato del gruppo agroalimentare Ferrarini che nel 2000 ha acquisito la Vismara da Nestlè –. Far parte di una serie tematica così prestigiosa della filatelia è una vittoria per il tessuto produttivo locale e nazionale". Un francobollo è stato dedicato anche alla Ambrosoli, azienda del miele comasca di Ronago che quest’anno compie un secolo. Ogni francobollo è stato stampato con una tiratura di 204mila esemplari. Sono francobolli ordinari della tariffa B dal valore di 1,20 euro. Sono stati presentati anche altri tre francobolli che fanno parte della stessa serie filatelica, dedicati a De Cecco, Cirio e Santa Rosa.

D.D.S.