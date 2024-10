Violenza sulle donne e guerra. Il messaggio di Elena di Sparta

Per l’apertura della rassegna “Respira il teatro“ andrà in scena domani alle 21 a Varese lo spettacolo “Elena di Sparta“: una miscela di teatro, danza e musiche epiche. L’appunt amento è sul palco del Teatro Nuovo in viale dei Mille 39. Si tratta di una produzione Teatro Blu, di e con Silvia Priori (nella foto), che dopo una lunga tournée in Italia e di rientro da un recente tour in Algeria torna nella sua Varese. "Uno spettacolo contro la violenza sulle donne, contro la follia della guerra, uno spettacolo sulla bellezza, sulla ricerca della felicità e sulla resistenza – racconta la regista e interprete –. La mia Elena ridisegna il mito e rivaluta la figura della donna e le restituisce la sua dignità". Pur restando fedele alle fonti mitologiche e ai classici è nata un’Elena diversa, non più prigioniera della propria immagine ma capace di liberarsi. Quella di Elena, continua Silvia Priori, è "una figura immortale come Ermengarda, la Monaca di Monza, Maria Stuarda, Anna Bolena, Giovanna D’Arco, donne sconfitte dalla loro stessa ambizione di essere vive e pensanti. Ancora tante donne oggi subiscono, soffrono, resistono e cedono ma tante combattono fino alla fine e oltre lasciando tracce indelebili". Lo spettacolo sarà introdotto da Mario Iodice. Elena, insieme a Cassandra e Antigone, fa parte del progetto “Donne e mito“ che Teatro Blu ha creato in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Varese e l’Università degli studi dell’Insubria.L.C.