Viola il divieto di avvicinarsi. Arrestato un romeno davanti casa dell’ex moglie

Arrestato un romeno di 54 anni che nel pomeriggio del 14 maggio è stato trovato a Luino davanti all’abitazione della ex moglie non rispettando il divieto di avvicinamento. A notarlo un carabiniere che ricordava fortunatamente le pregresse vicende di maltrattamenti che avevano portato all’emissione nei confronti del cinquantaquattrenne di un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa una decina di giorni prima dal Gip del Tribunale di Varese quale misura cautelare. Grazie alla tempestiva segnalazione del militare direttamente alla centrale operativa della compagnia di Luino, è stato possibile fermare l’uomo. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia in carcere.R.F.