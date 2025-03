Vinile, che passione. Mercato e musica dal vivo

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di collezionismo musicale, che unisce musica, storia e passione. Oggi, dalle 10 alle 21, lo spazio culturale Daste, l’ex centrale elettrica di Bergamo che oggi è uno dei poli culturali più vivaci della città, ospita la 3ª edizione della Fiera del Vinile, un’intera giornata dedicata a dischi, cd e audiocassette, con ingresso completamente gratuito. La fiera vedrà l’esposizione di oltre 40 espositori provenienti da tutta Italia e offrirà un’ampia selezione di vinili, compact disc e cassette per tutti i gusti musicali. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire nuovi tesori da aggiungere alla propria collezione, soddisfacendo gli appassionati alla ricerca di un’edizione rara o di un classico intramontabile.

Non solo mercato, ma anche un’intera giornata all’insegna della musica dal vivo. Dalle 10 alle 19, il dj set accompagnerà i visitatori con un mix di suoni e atmosfere vintage. Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30, la manifestazione ospiterà Keep on rocking, il celebre programma di Radio Alta e Bergamo Tv condotto da Teo Mangione e Luciano Berry. Un viaggio tra selezioni rock, aneddoti e curiosità per rivivere la magia del vinile. La serata si chiuderà con Icks - Dress to impress, un evento musicale che, dalle 18,30 a mezzanotte, farà vibrare il pubblico con ritmi black, r’n’b e soul, per un finale di giornata in perfetto stile groove. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, l’evento offrirà un servizio ristoro attivo tutto il giorno, così da poter esplorare gli stand e godersi la musica senza interruzioni.

Michele Andreucci