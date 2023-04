Cadavere in un canale a Villa d’Almè: recuperato dai vigili del fuoco

Cadavere in un canale a Villa d’Almè: recuperato dagli specialisti del nucleo speleo alpinistico fluviale dei vigili del fuoco. La salma apparterebbe a un giovane di 25 anni.

Il luogo

Ad avvistare la figura che galleggiava a pelo d’acqua è stato un passante, che si trovava nella zona di via Fonderia, poco distante dalla ciclabile che costeggia il fiume Brembo. Il corpo affiorava là dove si trova il ponte di corda che collega le due sponde nelle vicinanze della frazione di Clanezzo.

Il recupero

Subito è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del Saf che hanno portato il corpo a riva. I resti apparterrebbero a un giovane di sesso maschile, sui 25 anni di età, con carnagione chiara e capelli castano/neri.

Le indagini

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Almenno San Salvatore e Zogno, per avviare le operazioni di identificazione. Il ragazzo indossava un paio di jeans e una t-shirt scura. Nelle vicinanze non sono stati trovati accessori o documenti che potessero aiutare nell’identificazione.

Le indagini non escludono alcuna pista, stante il fatto che in provincia non risulterebbero denunce di scomparsa che possano fare riferimento a giovani dai tratti simili a quelli del corpo. L’ipotesi più accreditata resta comunque quella del gesto volontario.